ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украина просит о контроле утилизации боеприпасов на складах в Приднестровье

Приднестровье, Пятница 31 июля 2020 12:43
Украина просит о контроле утилизации боеприпасов на складах в Приднестровье
Фото: Василий Боднар (naviny.by)
Автор: Марианна Присяжнюк

Речь идет о складах в поселке Колбасная

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество проконтролировать утилизацию боеприпасов на складах на территории оккупированного Приднестровья в Молдове. Речь идет о складах в поселке Колбасная.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, говорится в материале РБК-Украина.

“Не нужно забывать о необходимости утилизации устаревших боеприпасов, которые хранятся на военных складах вблизи поселка Колбасная в Приднестровье. Это тоже один из приоритетных вопросов в Украине", - отметил замминистра.

Он обратил внимание, что эти склады находятся вблизи украинской границы и являются опасными для жителей Одесской области.

"Наше предложение по данному вопросу четкое: утилизация должна происходить прозрачно, под международным контролем и не должна использоваться для увеличения или перевооружения российского контингента в Приднестровье", - добавил чиновник.

Напомним, Украина и Молдова требуют преобразования миротворцев РФ в Приднестровье в гражданскую полицейскую миссию под эгидой ОБСЕ.

Как писало РБК-Украина ранее, Боднар 22 июля провел видеоконференцию с госсекретарем МИД Молдовы Думитру Соколаном, в ходе которой стороны подтвердили необходимость вывода войск РФ, находящихся на территории Приднестровья.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин объяснял, чем отличается конфликт в Приднестровье от войны на Донбассе в интервью РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ПриднестровьебоеприпасыМИД Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь