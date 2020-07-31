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Україна просить про контроль утилізації боєприпасів на складах у Придністров'ї

Придністров'я, П'ятниця 31 липня 2020 12:43
Україна просить про контроль утилізації боєприпасів на складах у Придністров'ї
Фото: Василь Боднар (naviny.by)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Йдеться про склади в селищі Ковбасна

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародне співтовариство проконтролювати утилізацію боєприпасів на складах на території окупованого Придністров'я у Молдові. Йдеться про склади в селищі Ковбасна.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, йдеться у матеріалі РБК-Україна.

"Не потрібно забувати про необхідність утилізації застарілих боєприпасів, які зберігаються на військових складах поблизу селища Ковбасна в Придністров'ї. Це теж одне із пріоритетних питань в Україні", - зазначив заступник міністра.

Він звернув увагу, що ці склади перебувають поблизу українського кордону і є небезпечними для жителів Одеської області.

"Наша пропозиція по даному питанню чітка: утилізація повинна відбуватися прозоро, під міжнародним контролем і не повинна використовуватися для збільшення або переозброєння російського контингенту в Придністров'ї", - додав урядовець.

Нагадаємо, Україна і Молдова вимагають переформатування миротворців РФ у Придністров'ї у громадянську поліцейську місію під егідою ОБСЄ.

Як писало РБК-Україна раніше, Боднар 22 липня провів відеоконференцію з держсекретарем МЗС Молдови Думітру Соколаном, у ході якої сторони підтвердили необхідність виведення військ РФ, що знаходяться на території Придністров'я.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін пояснював, чим відрізняється конфлікт у Придністров'ї від війни на Донбасі в інтерв'ю РБК-Україна.

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