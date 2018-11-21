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Посольство Украины в США просит Amazon и eBay снять с продажи символику "Л/ДНР"

Новости » Политика    21.11.2018 - 08:31
Посольство Украины в США просит Amazon и eBay снять с продажи символику "Л/ДНР"
Иллюстративное фото (mdbiznews.commerce.maryland.gov)

На площадках Amazon и eBay реализуется символика "республик Донбасса"

Посольство Украины в США попросило компании Amazon и eBay снять с онлайн продажи символику террористических организаций "ДНР и ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост посольства в Facebook.

Сообщается, что посольство официально обратилось к основателю Amazon Джеффу Безосу с призывом снять с сайта amazon.com товары с символикой террористической организации "ДНР", а также к руководству компании eBay Inc. о принятии аналогичных мер в отношении продукции с символикой так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Также сообщается, что посольство сообщило об этом Администрации президента США, руководству Государственного департамента, Министерства торговли и Министерства финансов США.

Напомним, ранее сообщалось, что интернет-магазин Amazon уличили в продаже товаров с символикой "ДНР".

Отметим, в середине декабря Верховная рада Украины включила в повестку дня проект о запрете пропаганды "русского мира". В то же время его не смогли сразу рассмотреть, так как на тот момент не было решения профильного комитета.

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