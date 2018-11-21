Посольство України в США просить Amazon і eBay зняти з продажу символіку "Л/ДНР"

Ілюстративне фото (mdbiznews.commerce.maryland.gov)

На майданчиках Amazon і eBay реалізується символіка "республік Донбасу"

Посольство України в США попросило компанії Amazon і eBay зняти з онлайн продажу символіку терористичних організацій "ДНР і ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост посольства у Facebook.

Повідомляється, що посольство офіційно звернулося до засновника Amazon Джеффа Безоса із закликом зняти з сайту amazon.com товари з символікою терористичної організації "ДНР", а також до керівництва компанії eBay Inc. про прийняття аналогічних заходів стосовно продукції з символікою так званих "ЛНР" і "ДНР".

Також повідомляється, що посольство повідомило про це Адміністрації президента США, керівництву Державного департаменту, Міністерства торгівлі і Міністерства фінансів США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що інтернет-магазин Amazon викрили на продажу товарів з символікою "ДНР".

Відзначимо, в середині грудня Верховна рада України включила до порядку денного проект про заборону пропаганди "русского мира". В той же час його не змогли розглянути, так як на той момент не було рішення профільного комітету.