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Украина прошла пик коронавируса

Новости » Коронавирус     28.05.2020 - 11:43
Украина прошла пик коронавируса
Фото: медработник (freepik)

В НАН Украины отметили, что в течение двух недель продолжалась фаза плато

Глава рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса, Национальной академии наук Украины Игорь Бровченко заявил, что наше государство прошло пик коронавируса. Он отметил, что под пиком имеется в виду максимальное значение, которого нельзя избежать.

Об этом Бровченко сказал в ходе пресс-конференции.

Прес-конференція НАНУ

Опубліковано Дійсна наука Середа, 27 травня 2020 р.

"Мы называем пиком максимальное значение, его нельзя избежать. Если у нас нет пика, то мы имеем бесконечность роста. Если понимать пик как резкий рост, а затем падение, то конечно можно сказать, что мы его избежали, но мы не избежали максимума. У нас была фаза плато, она длилась около двух недель, и мы эту фазу плато преодолели. Это плато с точки зрения математики и было пиком. Пик мы прошли, он состоялся, по форме это было плато", - подчеркнул он.

Вместе с тем ранее Всемирная организация здравоохранения предупреждала, что возможна вторая волна пандемии коронавируса COVID-19. В ВОЗ подчеркивали, что новый всплеск заболеваемости может произойти в любое время.

Напомним, в Украине зафиксированы вспышки заражения коронавирусом в Ровенской и Львовской областях.

Как писало РБК-Украина ранее, в Украине по состоянию на 28 мая зафиксировали 22 382 случаев коронавирусной болезни: за прошедшие сутки заразились 477 человек.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины НАН УкраиныКоронавирус
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