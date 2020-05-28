В Украине резко возросло число инфицированных COVID-19 за минувшие сутки

Фото: человек возле метро в Киеве (РБК-Украина)

Количество зараженных коронавирусом в Украине превысило 22 тысячи

В Украине по состоянию на 28 мая зафиксировали 22 382 случаев коронавирусной болезни. В частности, за прошедшие сутки заразились 477 человек.

Такие данные приводит карта СНБО относительно распространения COVID-19.

Отметим, что это резкое увеличение зараженных, потому что днем ранее сообщали о 321 новом зараженном, что на 156 меньше, чем сегодня. Также за минувшие сутки скончались еще 14 человек и 420 - выздоровели.

Отметим, что общее количество умерших с начала пандемии составляет 658 человек, а за все время выздоровели уже 7995 человек.

Наиболее зараженные области

На сегодня наибольшее количество случаев COVID-19 в городе Киев - 2793 (506 выздоровели), Черновицкой области - 3201 (867 выздоровели), Ровенской области - 1588 (725 выздоровели), Киевской области - 1517 (358 выздоровели), Львовской области - 1513 (335 выздоровели).

Ситуация в других регионах

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 947 (534 выздоровели)

Волынская обл. - 851 (224 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 920 (244 выздоровели)

Донецкая обл. - 158 (80 выздоровели)

Житомирская обл. - 673 (389 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1124 (374 выздоровели)

Запорожская обл. - 425 (238 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1339 (756 выздоровели)

Кировоградская обл. - 495 (384 выздоровели)

Луганская обл. - 45 (36 выздоровели)

Львовская обл. - 1513 (335 выздоровели)

Николаевская обл. - 282 (139 выздоровели)

Одесская обл. - 861 (161 выздоровел)

Полтавская обл. - 268 (243 выздоровели)

Сумская обл. - 166 (138 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1131 (824 выздоровели)

Харьковская обл. - 981 (224 выздоровели)

Херсонская обл. - 177 (155 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 386 (157 выздоровели)

Черкасская обл. - 401 (294 выздоровели)

Черниговская обл. - 140 (54 выздоровели).

Медики и дети

Из общего числа подтвержденных случаев коронавируса в Украине 1627 - у детей и 4 345 - у медиков. В частности, 265 детей и 811 медиков нуждались в госпитализации.

С начала пандемии в Украине исследовано 322 746 образцов методом ПЦР.

Напомним, в Украине началось тестирование на антитела к коронавирусу.

Также РБК-Украина писало, что тестирование методом ИФА будут обязательно проводить людям из группы риска к коронавирусу.

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Автор: Анастасия Рокитна