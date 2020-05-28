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Україна пройшла пік коронавірусу

Новини » Коронавірус     28.05.2020 - 11:43
Україна пройшла пік коронавірусу
Фото: медпрацівник (freepik)

У НАН України зазначили, що протягом двох тижнів тривала фаза плато

Глава робочої групи з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу, Національної академії України Ігор Бровченко заявив, що наша держава пройшла пік коронавірусу. Він зазначив, що під піком мається на увазі максимальне значення, якого не можна уникнути.

Про це Бровченко сказав у ході прес-конференції.

Прес-конференція НАНУ

Опубліковано Дійсна наука Середа, 27 травня 2020 р.

"Ми називаємо піком максимальне значення, його не можна уникнути. Якщо у нас немає піку, то ми маємо нескінченність зростання. Якщо розуміти пік як різке зростання, а потім спадання, то звичайно можна сказати, що ми його уникнули, але ми не уникли максимуму. У нас була фаза плато, вона тривала близько двох тижнів, і ми цю фазу плато подолали. Це плато з точки зору математики і було піком. Пік ми пройшли, він відбувся, за формою це було плато", - підкреслив він.

Разом з тим раніше Всесвітня організація охорони здоров'я попереджала, що можлива друга хвиля пандемії коронавірусу COVID-19. У ВООЗ підкреслювали, що новий сплеск захворюваності може статися у будь-який час.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано спалахи зараження коронавірусом у Рівненській і Львівській областях.

Як писало РБК-Україна раніше, в Україні станом на 28 травня зафіксували 22 382 випадків коронавірусної хвороби: за минулу добу заразилися 477 осіб.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України НАН УкраиныКоронавірус
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