Украина проинформировала Генсека ООН о запуске поездов по Крымскому мосту

Временный поверенный Украины при ООН Юрий Витренко направил письмо на имя Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, в котором сообщил ситуацию вокруг моста в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter представительства Украины при ООН.

В частности, в письме говорится о том, что строительство моста не изменят статус Крыма, который сейчас аннексирован Российской Федерацией.

"Временный поверенный Юрий Витренко направил Генсеку ООН письмо, в котором проинформировал его о ситуации вокруг моста в Керченском проливе. Ни поездки российских чиновников, ни строительство моста не могут изменить статус Крыма, который является неотъемлемой частью территории Украины", - говорится в сообщении.

Ранее Финляндия осудила запуск движения поездов по Крымскому мосту через Керченский пролив.

РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимиром Путиным на временно оккупированный Крым и открытием движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив и направило МИД РФ ноту протеста.

Напомним, 23 декабря Крымский мост объявили готовым к запуску железнодорожного сообщения между оккупированным украинским полуостровом и территорией РФ.