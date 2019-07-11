Зеленский: мы не позволим навязывать планы по федерализации

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит участие в приднестровском урегулировании конфликта. Об этом заявил глава государства во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Молдовы Майей Санду.

По его словам, Украина и дальше будет предоставлять поддержку территориальной целостности Молдовы.

"Я заверил госпожу Санду, что Украина и далее будет предоставлять всеохватывающую поддержку территориальной целостности Молдовы, и будет принимать активное участие в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию. Украина и Молдова объединены общим желанием, чтобы на наших территориях не было российских войск. Также мы не позволим навязывать планы по так называемой федерализации", - заявил президент.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Владимир Зеленский анонсировал взаимные поездки граждан Украины и Молдовы по внутренним ID-паспортам. Также в ходе переговоров Владимир Зеленский и Майа Санду обговорили вопрос образовательных потребностей украинской общины в Молдове.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство Молдовы посодействовать в экстрадиции экс-судьи Николая Чауса. Молдова пообещала поспособствовать данному процессу.