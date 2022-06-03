Украина продолжит добиваться санкций против патриарха Кирилла, - МИД
Патриарх Кирилл, который поддерживает войну против Украины, так и не попал в шестой пакет санкций ЕС против России. Украина и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы против него в будущем были введены ограничения.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
"Украина будет продолжать добиваться наложения санкций на Кирилла и других россиян, которые подрывают национальную безопасность", - отметил Николенко.
По словам пресс-секретаря МИД, Украина уже подготовила санкционный список, в который попали более 12 тысяч олигархов, чиновников, пропагандистов и военных преступников России.
"Работаем с нашими партнерами над механизмом, который будет определять приоритетность применения персональных санкций ко всем тем, кто способствует или причастен к агрессии России против Украины", - добавил Николенко.
Российский режим, как отметил пресс-секретарь МИД, должен понести ответственность из-за развязанной войны против Украины.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности шестого пакета санкций ЕС против России, который был сегодня принят.
Из-за позиции Венгрии, в список ограничений не попал патриарх Кирилл. По словам главы дипломатии Жозепа Борреля, религиозные лидеры не должны быть защищены от ответственности за поддержку войны против Украины.
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