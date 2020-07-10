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Украина продолжает отвечать критериям безвиза, - Еврокомиссия

Брюссель, Пятница 10 июля 2020 15:14
Украина продолжает отвечать критериям безвиза, - Еврокомиссия
Фото: Украина отвечает критериям безвиза с ЕС (facebook com DPSUkraine)
Автор: Лера Полищук

В ЕС отметили, что Украине необходимо усилить сотрудничество с ЕС для уменьшения миграции своих граждан

Украина продолжает отвечать критериям, необходимым для либерализации визового режима с Евросоюзом. В Украине продолжают выполняться меры и показатели либерализации визового режима.

Об этом говорится в отчете Европейской комиссии.

"Несмотря на снижение коэффициента возврата, хорошее сотрудничество по реадмиссии продолжалось и должно поддерживаться", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Украина должна усилить оперативное сотрудничество с государствами-членами ЕС для уменьшения нелегальной миграции украинцев в Шенгенскую зону.

Кроме того, правительство должно продолжить организовывать информационные кампании о правах и обязанностях безвизового проезда.

Напомним, в апреле Украина предложила ЕС заключить сделку о совместном авиационном пространстве.

Кроме того, в мае Украина и ЕС договорились ускорить процесс заключения "промышленного безвиза".

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