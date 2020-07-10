Україна продовжує відповідати критеріям безвізу, - Єврокомісія

В ЄС зазначили, що Україні необхідно посилити співпрацю з ЄС для зменшення міграції своїх громадян
Україна продовжує відповідати критеріям, необхідним для лібералізації візового режиму з Євросоюзом. В Україні продовжують виконуватися заходи та показники лібералізації візового режиму.
Про це йдеться у звіті Європейської комісії.
"Попри зниження коефіцієнта повернення, хороша співпраця з реадмісії тривала і повинна підтримуватися", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що Україна повинна посилити оперативне співробітництво з державами-членами ЄС для зменшення нелегальної міграції українців в Шенгенську зону.
Крім того, уряд повинен продовжити організовувати інформаційні кампанії про права та обов'язки безвізового проїзду.
Нагадаємо, у квітні Україна запропонувала ЄС укласти угоду про спільний авіаційний простір.
Крім того, у травні Україна і ЄС домовилися прискорити процес укладення "промислового безвізу".