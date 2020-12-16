Украина продлит на год спецпошлины на российские уголь и сжиженный газ

Кабинет министров планирует внести изменения в постановления от 17 августа 2020 г. № 719. Действие специальных пошлин на российские тяжелые дистилляты (газойли), сжиженный газ и уголь будет продлено на один год - до 31 декабря 2021 года.

Соответствующий проект решения содержится в повестке к заседанию правительства 16 декабря 2020 года.

Постановлением продлевается введена специальная пошлина на товары происхождением из Российской Федерации, независимо от других видов пошлины в процентах к таможенной стоимости товаров по следующим ставкам:

1) для тяжелых дистиллятов (газойлей) по кодам согласно с УКТВЭД 2710 19 43 00 - 2710 19 48 00, которые ввозятся на таможенную территорию Украины трубопроводным транспортом и помещаются в таможенный режим импорта, - 4%;

2) для газов сжиженных по кодам согласно с УКТВЭД 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00 и углеводородов по коду согласно УКТВЭД 2901 10 00 10, ввозимых на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта, - 3%;

3) для всех типов угля по товарной позиции согласно УКТВЭД 2701 (кроме антрацитового угля по коду согласно УКТВЭД 2701 11 00 00 независимо от цели ввоза; битуминозного угля, коксующегося и другого угля по кодам согласно с УКТВЭД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для использования в металлургической и коксохимической промышленности, а также битуминозного, коксующего угля и другого угля с выходом летучих веществ в пересчете на сухую безминеральную основу до 35% включительно по кодам согласно с УКТВЭД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для использования в производстве электрической и тепловой энергии), которые ввозятся на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта, - 65%

Напомним, Кабинет министров ввел с 1 мая 2020 года специальную пошлину на импорт российского угля на уровне 65%.

Как сообщало РБК-Украина, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси, которые не являются участниками Энергетического Сообщества.