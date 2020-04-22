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Україна продовжує карантин до 11 травня

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 13:21
Україна продовжує карантин до 11 травня
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Пік захворюваності на COVID-19 очікується на початку травня

Карантин в Україні буде продовжено до 11 травня. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Україна ще не пройшла пік захворюваності на коронавірус, і він може наступити на початку травня.

"Виходячи з цього, ми сьогодні приймемо рішення про продовження карантину до 11 травня", - заявив Шмигаль.

Він додав, що за розрахунками Академії наук, пік очікується в проміжку між 3 і 8 травня.

Нагадаємо, раніше Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що українцям пропонуватимуть роботу на період карантину з оплатою праці до 8 тисяч гривень. Він також зазначив, що уряд працює над створенням 500 тисяч робочих місць, які "дадуть можливість людині місяць-два-три протриматися в умовах існуючих обмежень".

Він також розповів, що Кабінет міністрів вводить визначення карантинних заходів і необхідності їх впровадження в залежності від рівнів - жовтий, оранжевий, червоний. Він також зазначив, що цього року світ не зможе перемогти коронавірус, а масковий режим і дистанція стануть нормою на найближчі два роки.

Кабмін розробив чіткий план виходу з карантину
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