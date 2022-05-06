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Украина призывает ввести немедленное эмбарго на энергоносители из РФ, - Марченко

Фото: Украина призвала к немедленному эмбарго против РФ (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министр финансов Сергей Марченко призвал Запад ввести "крайне необходимый" запрет на импорт российских энергоносителей прямо сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Полное эмбарго на энергоносители из РФ западные страны должны ввести как можно скорее. В интервью такое мнение высказал глава Минфина.

"Это очень важно и очень необходимо сделать прямо сейчас. Именно потому, что огромные цены на нефть и газ помогают России обеспечить профицит своего бюджета. В отличие от нас с большим дефицитом, бюджет России наполняется большими доходами", – заявил Марченко.

Глава ведомства подтвердил, что полный запрет на импорт российских энергоносителей не остановит войну. Однако Россия должна нести серьезные издержки из-за развязывание агрессии. Кроме того, этот фактор может иметь серьезное значение при длительном конфликте.

Напомним, что глава МИД Кулеба призвал после одобрения нефтяного эмбарго приступить к запрету импорта газа из РФ.

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