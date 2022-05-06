Україна закликає запровадити негайне ембарго на енергоносії з РФ, - Марченко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Повне ембарго на енергоносії з РФ західні країни повинні запровадити якомога швидше. В інтерв'ю таку думку висловив очільник Мінфіну.

"Це дуже важливо й вкрай необхідно зробити прямо зараз. Саме тому, що величезні ціни на нафту й газ допомагають Росії забезпечити профіцит свого бюджету. На відміну від нас із великим дефіцитом, бюджет Росії наповнюється великими прибутками", – заявив Марченко.

Глава відомства підтвердив, що повна заборона на імпорт російських енергоносіїв не зупинить війну. Однак, Росія повинна нести серйозні збитки через розв'язування агресії. Окрім того, цей фактор може мати серйозне значення за тривалого конфлікту.