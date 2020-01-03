Украина призывает избежать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке

В Украине обеспокоены продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после атак на базу операции "Непоколебимая решимость" и посольство США в Ираке, а также сегодняшних действий в ответ Соединенных Штатов в Багдаде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

В заявлении говорится, что Украина выступает за прекращение распространения дальнейшей эскалации.

"Украина исходит из необходимости предотвращения дальнейшей эскалации и любым актам мести, которые могут стать угрозой для стабильности региона и глобальной безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 декабря в столице Ирака несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Багдаде во время митинга против американских авиаударов по военным объектах шиитских боевиков на иракской территории.

Кроме того, ночью 3 января три ракетные удары были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрела погибли восемь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Касим Сулеймани.

РБК-Украина писало, что Государственный департамент Соединенных Штатов рекомендовал американским гражданам немедленно покинуть Ирак "за напряженную ситуацию в регионе".