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Украина призвала закрыть порты для российских судов и установить морской гуманитарный коридор

Новина українською →
Пятница 11 марта 2022 23:50
Украина призвала закрыть порты для российских судов и установить морской гуманитарный коридор Фото: Украина призвала установить морской гуманитарный коридор (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Во время внеочередной сессии Совета Международной морской организации Украина предложила ряд шагов для привлечения России к ответственности за ее преступления против украинского народа, а также призвала закрыть порты для российских судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

"Совет решительно осудил нарушения РФ суверенитета и территориальной целостности Украины, а также атаки российских военных на коммерческие суда", - говорится в сообщении.

Также было призвано к полному восстановлению прав Украины как прибрежного государства, государства флага и государства порта.

Украина отметила необходимость установления морского гуманитарного коридора для эвакуации гражданских судов и экипажей из зоны боевых действий, и восстановления коммерческого судоходства.

Для экипажей судов, которые не покинули опасные воды из соображений безопасности судоходства, должны быть установлены наземные гуманитарные коридоры для эвакуации.

Совет также призвал государства-члены Международной морской организации и соответствующие организации обеспечить безопасность морских цепей поставок, в частности для доставки продуктов и лекарств для гражданского населения Украины, а также оказывать максимальную помощь морякам.

Напомним, из Мариуполя снова попытаются эвакуировать людей. Под присмотром журналистов и священников.

Ранее опубликовали план, как Россия хочет установить контроль над украинской энергетикой.

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