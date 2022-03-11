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Україна закликала закрити порти для російських суден і встановити морський гуманітарний коридор

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П'ятниця 11 березня 2022 23:50
Україна закликала закрити порти для російських суден і встановити морський гуманітарний коридор Фото: Україна закликала встановити морський гуманітарний коридор (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Під час позачергової сесії Ради Міжнародної морської організації Україна запропонувала низку кроків для притягнення Росії до відповідальності за її злочини проти українського народу, а також закликала закрити порти для російських суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

"Рада рішуче засудила порушення РФ суверенітету і територіальної цілісності України, а також атаки російських військових на комерційні судна", - йдеться в повідомленні.

Також було закликано до повного відновлення прав України як прибережної держави, держави прапора і держави порту.

Україна наголосила на необхідності встановлення морського гуманітарного коридору для евакуації цивільних суден та екіпажів із зони бойових дій, та відновлення комерційного судноплавства.

Для екіпажів суден, які не покинули небезпечні води з міркувань безпеки судноплавства, повинні бути встановлені наземні гуманітарні коридори для евакуації.

Рада також закликала держави-члени Міжнародної морської організації та відповідні організації забезпечити безпеку морських ланцюгів поставок, зокрема для доставки продуктів і ліків для цивільного населення України, а також надавати максимальну допомогу морякам.

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