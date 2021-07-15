UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина призвала ОБСЕ приложить все усилия для освобождения журналиста Есипенко

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с представителем ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Терезой Рибейро. В ходе беседы министр призвал организацию помочь в освобождении арестованного в оккупированном Крыму украинского журналиста, корреспондента "Радио Свобода" Владислава Есипенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что в ходе встречи Дмитрий Кулеба особое внимание уделил делу Владислава Есипенко, которого незаконно арестовали российские спецслужбы в оккупированном Крыму по обвинению "в шпионаже". Министр призвал ОБСЕ приложить все усилия для освобождения украинского журналиста.

Напомним, Владислава Есипенко задержали в оккупированном Крыму в середине марта. Его обвинили в "шпионаже в пользу Украины", а в его автомобиле якобы "изъяли взрывное устройство".

МИД Украины выразил решительный протест России относительно задержания журналиста и потребовало его немедленного освобождения.

В начале мая Есипенко добавили еще одну статью обвинения. Российские спецслужбы заподозрили его в незаконной перевозке оружия.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕКрымарестжурналисты