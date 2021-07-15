Україна закликала ОБСЄ докласти всіх зусиль для звільнення журналіста Єсипенка

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів зустріч з Представником ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Терезою Рібейро. У ході бесіди міністр закликав організацію допомогти у звільненні заарештованого в окупованому Криму українського журналіста, кореспондента "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС .

Зазначається, що в ході зустрічі Дмитро Кулеба особливу увагу приділив справі Владислава Єсипенка, якого незаконно заарештували російські спецслужби в окупованому Криму за звинуваченням "у шпигунстві". Міністр закликав ОБСЄ докласти всіх зусиль для звільнення українського журналіста.

Нагадавши, Владислава Єсипенка затримали в окупованому Криму в середині березня. Його звинуватили в "шпигунстві на користь України", а в його автомобілі нібито"вилучили вибуховий пристрій".

МЗС України висловило рішучий протест Росії щодо затримання журналіста і зажадало його негайного звільнення.

На початку травня Єсипенко додали ще одну статтю звинувачення. Російські спецслужби запідозрили його в незаконному перевезенні зброї.