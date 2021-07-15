RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна закликала ОБСЄ докласти всіх зусиль для звільнення журналіста Єсипенка

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів зустріч з Представником ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Терезою Рібейро. У ході бесіди міністр закликав організацію допомогти у звільненні заарештованого в окупованому Криму українського журналіста, кореспондента "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Зазначається, що в ході зустрічі Дмитро Кулеба особливу увагу приділив справі Владислава Єсипенка, якого незаконно заарештували російські спецслужби в окупованому Криму за звинуваченням "у шпигунстві". Міністр закликав ОБСЄ докласти всіх зусиль для звільнення українського журналіста.

Нагадавши, Владислава Єсипенка затримали в окупованому Криму в середині березня. Його звинуватили в "шпигунстві на користь України", а в його автомобілі нібито"вилучили вибуховий пристрій".

МЗС України висловило рішучий протест Росії щодо затримання журналіста і зажадало його негайного звільнення.

На початку травня Єсипенко додали ще одну статтю звинувачення. Російські спецслужби запідозрили його в незаконному перевезенні зброї.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄКримарештжурналисты