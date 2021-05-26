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Украина призвала ОБСЕ больше уделить внимания ситуации в оккупированном Крыму

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Киев, Среда 26 мая 2021 18:53
Украина призвала ОБСЕ больше уделить внимания ситуации в оккупированном Крыму Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ больше уделять внимания ситуации в оккупированном Крыму. Он также отметил односторонние действия РФ, которые подрывают базовые принципы организации.

Об этом Дмитрий Кулеба заявил в ходе совместной пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.

"Сегодня обратился к госпоже Шмид с просьбой, чтобы СММ (специальная мониторинговая миссия - ред.) ОБСЕ уделяла значительно больше внимания ситуации в оккупированном Крыму и увеличила количество своих усилий на крымском направлении", - сказал Кулеба.

Кроме того, по его словам, ОБСЕ необходимо больше уделять внимания односторонним шагам России, подрывающим базовые принципы и обязательства организации. "Мы понимаем, что есть правило консенсуса, которое действует в организации, и часто связывает руки. Но мы также само понимаем, что искусство дипломатии и заключается в том, чтобы все равно решительно защищать те принципы и идеалы, ради которых ОБСЕ была создана", - добавил он.

Напомним, спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что угрозы Российской Федерации будущим участникам крымской платформы являются "политическим буллингом". Москва продолжает использовать понятия, которые искажают восприятие реальности.

Как писало РБК-Украина, президент США Джо Байден заявлял, что Штаты никогда не признают незаконную аннексию Крыма. Более того, Вашингтон продолжит помогать Украине в противостоянии российской агрессии.

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