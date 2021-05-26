Украина призвала ОБСЕ больше уделить внимания ситуации в оккупированном Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ больше уделять внимания ситуации в оккупированном Крыму . Он также отметил односторонние действия РФ, которые подрывают базовые принципы организации.

"Сегодня обратился к госпоже Шмид с просьбой, чтобы СММ (специальная мониторинговая миссия - ред.) ОБСЕ уделяла значительно больше внимания ситуации в оккупированном Крыму и увеличила количество своих усилий на крымском направлении", - сказал Кулеба.

Кроме того, по его словам, ОБСЕ необходимо больше уделять внимания односторонним шагам России, подрывающим базовые принципы и обязательства организации. "Мы понимаем, что есть правило консенсуса, которое действует в организации, и часто связывает руки. Но мы также само понимаем, что искусство дипломатии и заключается в том, чтобы все равно решительно защищать те принципы и идеалы, ради которых ОБСЕ была создана", - добавил он.