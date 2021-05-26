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Україна закликала ОБСЄ більше приділити уваги ситуації в окупованому Криму

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Київ, Середа 26 травня 2021 18:53
Україна закликала ОБСЄ більше приділити уваги ситуації в окупованому Криму Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ більше приділяти уваги ситуації в окупованому Криму. Він також зазначив односторонні дії РФ, які підривають базові принципи організації.

Про це Дмитро Кулеба заявив в ході спільної пресконференції з генсеком ОБСЄ Хельгою Шмід.

"Сьогодні звернувся до пані Шмід з проханням, щоб СММ (Спеціальна моніторингова місія - ред.) ОБСЄ приділяла значно більше уваги ситуації в окупованому Криму і збільшила кількість своїх зусиль на кримському напрямку", - сказав Кулеба.

Крім того, за його словами, ОБСЄ необхідно більше приділяти уваги одностороннім крокам Росії, що підриває базові принципи і зобов'язання організації. "Ми розуміємо, що є правило консенсусу, яке діє в організації, і часто пов'язує руки. Але ми також саме розуміємо, що мистецтво дипломатії і полягає в тому, щоб все одно рішуче захищати ті принципи та ідеали, заради яких ОБСЄ була створена", - додав він.

Нагадаємо, спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що загрози Російській Федерації майбутнім учасникам кримської платформи є "політичним булінгом". Москва продовжує використовувати поняття, які спотворюють сприйняття реальності.

Як писало РБК-Україна, президент США Джо Байден заявляв, що Штати ніколи не визнають незаконну анексію Криму. Більш того, Вашингтон продовжить допомагати Україні в протистоянні російської агресії.

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