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Украина призвала мир немедленно отреагировать на нападение России

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Киев, Четверг 24 февраля 2022 07:18
Украина призвала мир немедленно отреагировать на нападение России Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир немедленно отреагировать на нападение России. Глава МИД подчеркнул, что нужно срочно ввести разрушительные санкции против Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

"Мир должен действовать немедленно. На карту поставлено будущее Европы и мира", - написал глава МИД.

Кулеба добавил, что за агрессию в отношении Украины против России нужно сделать следующее:

  • ввести разрушительные санкции против России, в том числе отключив ее от SIWFT;
  • полностью изолировать Россию всеми способами;
  • обеспечить Украину оружием и техникой;
  • оказать финансовую и гуманитарную помощь Украине.

Напомним, ранним утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции против Украины.

Отметим, после этого в ряде украинских городов, включая Киев и Харьков прогремели мощные взрывы.

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