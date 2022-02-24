Україна закликала світ негайно відреагувати на напад Росії
Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ негайно відреагувати на напад Росії. Глава МЗС підкреслив, що потрібно терміново ввести руйнівні санкції проти Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби.
"Світ повинен діяти негайно. На карту поставлено майбутнє Європи і світу", - написав глава МЗС.
Кулеба додав, що за агресію щодо України проти Росії потрібно зробити наступне:
- ввести руйнівні санкції проти Росії, в тому числі відключивши її від SIWFT;
- повністю ізолювати Росію всіма способами;
- забезпечити Україну зброєю і технікою;
- надати фінансову та гуманітарну допомогу Україні.
Нагадаємо, рано вранці 24 лютого Путін оголосив про початок військової операції проти України.
Відзначимо, після цього в ряді українських міст, включаючи Київ і Харків прогриміли потужні вибухи.