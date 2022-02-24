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Україна закликала світ негайно відреагувати на напад Росії

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 07:18
Україна закликала світ негайно відреагувати на напад Росії Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ негайно відреагувати на напад Росії. Глава МЗС підкреслив, що потрібно терміново ввести руйнівні санкції проти Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби.

"Світ повинен діяти негайно. На карту поставлено майбутнє Європи і світу", - написав глава МЗС.

Кулеба додав, що за агресію щодо України проти Росії потрібно зробити наступне:

  • ввести руйнівні санкції проти Росії, в тому числі відключивши її від SIWFT;
  • повністю ізолювати Росію всіма способами;
  • забезпечити Україну зброєю і технікою;
  • надати фінансову та гуманітарну допомогу Україні.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого Путін оголосив про початок військової операції проти України.

Відзначимо, після цього в ряді українських міст, включаючи Київ і Харків прогриміли потужні вибухи.

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