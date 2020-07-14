Украина призвала Хорватию заранее информировать об изменениях в условиях въезда

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По словам Владимира Зеленского, Хорватия стала одним из туристических "магнитов" для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефону разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Во время разговора президент призвал Хорватию заблаговременно информировать об изменениях относительно условий въезда.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский также отметил, что необходимо объединить усилия для надлежащей координации относительно возможных изменений в порядке пересечения границы украинцами.

"Благодарен за понимание необходимости пересмотреть условия для украинских туристов, введенные в связи с COVID-19. Хорватия стала одним из туристических "магнитов" для наших граждан", - отметил Зеленский.

Напомним, Хорватия находится в списке стран "зеленой зоны" Министерства здравоохранения, что позволяет гражданам этой страны въезжать на территорию Украины без обязательной самоизоляции.

Ранее Хорватия ужесточила правила въезда в страну для граждан третьих стран, в том числе и для украинцев.