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Україна закликала Хорватію завчасно інформувати про зміни щодо умов в'їзду

Вівторок 14 липня 2020 14:41
Україна закликала Хорватію завчасно інформувати про зміни щодо умов в'їзду
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

За словами Володимира Зеленського, Хорватія стала одним з туристичних "магнітів" для українців

Президент України Володимир Зеленський провів телефону розмову з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Під час розмови президент закликав Хорватію завчасно інформувати про зміни щодо умов в'їзду.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський також зауважив, що необхідно об’єднати зусилля для належної координації щодо можливих змін у порядку перетину кордону українцями.

"Вдячний за розуміння необхідності переглянути умови для українських туристів, запроваджені у зв’язку з COVID-19. Хорватія стала одним з туристичних "магнітів" для наших громадян", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, Хорватія знаходиться в списку країн "зеленої зони" Міністерства охорони здоров'я, що дозволяє громадянам з цієї країни в'їжджати на територію України без обов'язкової самоізоляції.

Раніше Хорватія посилила правила в'їзду в країну для громадян третіх країн, в тому числі і для українців.

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