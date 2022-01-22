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Украина призвала Германию выделить хотя бы бронежилеты. Берлин заявил, что развернет госпиталь

Новина українською →
Берлин, Суббота 22 января 2022 18:06
Украина призвала Германию выделить хотя бы бронежилеты. Берлин заявил, что развернет госпиталь Фото: посол Украины в ФРГ Андрей Мельник (germany.mfa)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина рассчитывает получить от Германии хотя бы бронежилеты для бойцов Сил территориальной обороны. Однако Берлин заявил о готовности развернуть полевой госпиталь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Германии Андрея Мельника.

"Киев ожидает от Берлина ну хотя бы 100 тысяч бронежилетов и шлемов для войск территориальной обороны - для тех добровольцев, которые бок о бок с ВСУ (Вооруженными силами Украины - ред.) готовы защищать Украину от нападения России", - написал дипломат.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в интервью газете Die Welt заявила, что Берлин пока не будет поставлять Украине оружие. По ее словам, страна выделит 5,3 млн евро на мобильный полевой госпиталь для украинских военных и обеспечит подготовку специалистов для его использования.

Ламбрехт также добавила, что Германия предоставляла Украине респираторы, а также лечит тяжелораненых украинских военных в госпиталях Минобороны. Глава ведомства подтвердила, что в случае вторжения России в Украину газопровод "Северный поток-2" не будет введен в эксплуатацию.

Напомним, сегодня глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым не вернется в состав Украины и президент России Владимир Путин, скорее всего, заслуживает уважения.

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