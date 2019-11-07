Украина призвала Германию не помогать "Северному потоку-2" обойти директиву ЕС

Украина призывает Германию не поддерживать законопроект, который смягчит Газовую директиву Евросоюза по газопроводу "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Урядовый портал".

Отмечается, что поддержка этой инициативы нанесет серьезный ущерб энергетической безопасности и единству ЕС.

"Как нам стало известно, сегодня на рассмотрении Бундестага после полуночи стоит на голосовании версия поправок, которая позволит немецкому регулирующему органу одобрить отклонение от Директивы ЕС проектам с инвестициями, "осуществленным до 23 мая 2019 года". Пока директива является обязательной для каждого государства-члена. Если же поправка сегодня ночью будет поддержана, то это будет означать нарушение консенсусного решения, принятого всеми странами-членами ЕС", - говорится в сообщении.

В украинском правительстве убеждены, что такой поворот событий может иметь далеко идущие последствия для европейской энергетической безопасности и солидарности между странами-членами ЕС.

"Украина очень ценит последовательную поддержку Германии нашего суверенитета и территориальной целостности, а также реформ. В данном случае речь идет о "суверенитете" и "целостности" европейской безопасности в целом, относительно чего Украина продемонстрировала себя как надежного партнера. И мы рассчитываем на солидарность Германии", - отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что в немецкий Бундестаг внесли законопроект, который смягчит Газовую директиву Евросоюза по газопроводу "Северного потока-2".

РБК-Украина писало, что заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что несмотря на действия правительства Германии, Украина, Польша и страны Балтии найдут способы заблокировать "Северный поток-2".