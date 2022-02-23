ru ua
Ср, 23 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина призвала генсека ООН оказать добрые услуги для освобождения пленных из РФ

Новина українською →
Нью-Йорк, Среда 23 февраля 2022 18:00
Украина призвала генсека ООН оказать добрые услуги для освобождения пленных из РФ Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ООН помочь в освобождении украинских пленных, которых удерживает Россия. В частности, он попросил генсека ООН Антониу Гутерреша оказать его добрые услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра на ГА ООН.

"Президент Зеленский передал генсеку ООН список людей, которых незаконно удерживает Россия. Мы призвали тогда генсека и призываем сейчас использовать добрые услуги, чтобы их освободить. Благодарны генсеку, что он готов это сделать", - сказал Кулеба.

Напомним, в прошлом году президент Владимир Зеленский выступая на ГА ООН призвал помочь освободить украинских пленных из России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба Российская Федерация ООН
NEWS
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина