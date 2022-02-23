Украина призвала генсека ООН оказать добрые услуги для освобождения пленных из РФ
Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ООН помочь в освобождении украинских пленных, которых удерживает Россия. В частности, он попросил генсека ООН Антониу Гутерреша оказать его добрые услуги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра на ГА ООН.
"Президент Зеленский передал генсеку ООН список людей, которых незаконно удерживает Россия. Мы призвали тогда генсека и призываем сейчас использовать добрые услуги, чтобы их освободить. Благодарны генсеку, что он готов это сделать", - сказал Кулеба.
Напомним, в прошлом году президент Владимир Зеленский выступая на ГА ООН призвал помочь освободить украинских пленных из России.