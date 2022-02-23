Україна закликала генсека ООН надати добрі послуги для звільнення полонених з РФ
Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ООН допомогти у звільненні українських полонених, яких утримує Росія. Зокрема, він попросив генсека ООН Антоніу Гутерреша надати його добрі послуги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міністра на ГА ООН.
"Президент Зеленський передав генсеку ООН список людей, яких незаконно утримує Росія. Ми закликали тоді генсека і закликаємо зараз застосувати добрі послуги, щоб їх звільнити. Вдячні генсеку, що він готовий це зробити", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, минулого року президент Володимир Зеленський виступаючи на ГА ООН закликав допомогти звільнити українських полонених з Росії.