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Україна закликала генсека ООН надати добрі послуги для звільнення полонених з РФ

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Нью-Йорк, Середа 23 лютого 2022 18:00
Україна закликала генсека ООН надати добрі послуги для звільнення полонених з РФ Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ООН допомогти у звільненні українських полонених, яких утримує Росія. Зокрема, він попросив генсека ООН Антоніу Гутерреша надати його добрі послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міністра на ГА ООН.

"Президент Зеленський передав генсеку ООН список людей, яких незаконно утримує Росія. Ми закликали тоді генсека і закликаємо зараз застосувати добрі послуги, щоб їх звільнити. Вдячні генсеку, що він готовий це зробити", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, минулого року президент Володимир Зеленський виступаючи на ГА ООН закликав допомогти звільнити українських полонених з Росії.

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Дмитро Кулеба Російська Федерація ООН
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