Украина призвала Британию удвоить всестороннее сдерживание России

Министр обороны Украины Андрей Таран провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Обсудили обострение ситуации на Донбассе и вблизи украинской границы.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины .

Таран проинформировал своего собеседника о том, что Россия наращивает дополнительные военные подразделения из различных регионов вблизи украинских границ.

"Мы говорим о растущем агрессивном поведении России и, возможно, неизбежной эскалации. Высоко ценя решительную поддержку Украины со стороны Великобритании, мы просим вас удвоить бдительность и всестороннее сдерживание. Мировое сообщество должно твердо удержать Россию в зоне международного права", - заявил украинский министр.

Со своей стороны Уоллес пообещал, что Великобритания продолжит помогать готовить украинских военнослужащих и развивать способности Вооруженных сил Украины.