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Україна закликала Британію подвоїти всебічне стримування Росії

Автор: Дмитро Левицький

Міністр оборони України Андрій Таран провів телефонну розмову з міністром оборони Британії Беном Воллесом. Обговорили загострення ситуації на Донбасі та поблизу українського кордону.

Про це повідомила прес-служба Міноборони України.

Таран проінформував свого співрозмовника про те, що Росія нарощує додаткові військові підрозділи з різних своїх регіонів поблизу українських кордонів.

"Ми говоримо про зростаючу агресивну поведінку Росії та, можливо, неминучу ескалацію. Високо цінуючи рішучу підтримку України з боку Великої Британії, ми просимо вас подвоїти пильність і всебічне стримування. Світове співтовариство повинно твердо утримати Росію в зоні міжнародного права", - заявив український міністр.

Зі свого боку Воллес пообіцяв, що Британія продовжить допомагати готувати українських військовослужбовців та розвивати спроможності Збройних сил України.

Нагадаємо, Україна зафіксувала, що Росія стягує свої війська до українського кордону.

Водночас українська розвідка вважає, що Росія може перейти у наступ на Донбасі з просуванням вглиб території України.

На тлі загострення ситуації біля українського кордону відбулася розмова Тарана з главою Пентагону США. У Вашингтоні пообіцяли, що у разі ескалації російської агресії США не залишать Україну на одинці з РФ.

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