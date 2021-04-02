Україна закликала Британію подвоїти всебічне стримування Росії

Міністр оборони України Андрій Таран провів телефонну розмову з міністром оборони Британії Беном Воллесом. Обговорили загострення ситуації на Донбасі та поблизу українського кордону.

Про це повідомила прес-служба Міноборони України .

Таран проінформував свого співрозмовника про те, що Росія нарощує додаткові військові підрозділи з різних своїх регіонів поблизу українських кордонів.

"Ми говоримо про зростаючу агресивну поведінку Росії та, можливо, неминучу ескалацію. Високо цінуючи рішучу підтримку України з боку Великої Британії, ми просимо вас подвоїти пильність і всебічне стримування. Світове співтовариство повинно твердо утримати Росію в зоні міжнародного права", - заявив український міністр.

Зі свого боку Воллес пообіцяв, що Британія продовжить допомагати готувати українських військовослужбовців та розвивати спроможності Збройних сил України.