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Украина привлекла от продажи облигаций более 8 млрд гривен на нужды ВСУ

Автор: Наталья Юрченко

Украина во вторник, 1 марта, продала первые военные облигации. Таким образом на нужды армии удалось получить 8 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Вчера, 1 марта, состоялся первый аукцион по продаже военных облигаций. Было привлечено более 8 млрд гривен. Эти средства будут направлены на поддержку украинских защитников и финансирования государственного бюджета на потребности наших Вооруженных Сил", - заявил Шмыгаль.

Напомним, за последние пять дней на нужды армии поступило 29 млн долларов. Большая часть этих средств поступала в криптовалюты.

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