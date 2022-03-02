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На нужды армии через цифровые сервисы собрано 29 млн долларов, - Минцифра

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Среда 02 марта 2022 11:12
На нужды армии через цифровые сервисы собрано 29 млн долларов, - Минцифра
Автор: Константин Широкун

Украинцы и волонтеры за последние пять дней для нужд украинской армии собрали 29 млн. долларов. Львиная доля поступлений приходила в криптовалюте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства цифровой трансформации Украины.

Через мобильное приложение "Дія" за последние дни собрано уже более 62 243 637 гривен. Через интернет-портал putler.io за первые 12 часов работы (с вечера 1 марта) собрано более 2 млн. долларов. В криптовалюте украинцы и граждане других государств пожертвовали около 25 млн. долларов.

Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.

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