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Україна залучила від продажу облігацій понад 8 млрд гривень на потреби ЗСУ

Автор: Наталія Юрченко

Україна у вівторок, 1 березня, продала перші військові облігації. Таким чином на потреби армії вдалося вилучили 8 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Вчора, 1 березня, відбувся перший аукціон з продажу військових облігацій. Було залучено більше 8 млрд гривень. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку українських захисників та фінансування державного бюджету на потреби наших Збройних Сил", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, за останні п'ять днів на потреби армії надійшло 29 млн доларів. Велика частина цих коштів надходила в криптовалюті.

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