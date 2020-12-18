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Украина привлекает все меньше прямых иностранных инвестиций

Украина, Пятница 18 декабря 2020 17:15
Украина привлекает все меньше прямых иностранных инвестиций
Фото: инвестор считает деньги (Freepic)
Автор: РБК-Украина

В январе-октябре 2020 года чистый приток прямых иностранных инвестиций составил 221 млн долларов, в то время как за десять месяцев 2019 года этот показатель достигал 4,5 млрд долларов.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ).

В октябре 2020 года чистый приток прямых иностранных инвестиций составил всего 9 млн долларов.

"Отрицательные реинвестированные доходы (138 млн долларов) и погашение кредитов прямого инвестора (82 млн долларов) нивелировали приток другого акционерного капитала (кроме реинвестирования доходов), который составил 232 млн долларов", - подсчитали в Нацбанке.

Там добавили, что в октябре прошлого года чистый приток прямых иностранных инвестиций был зафиксирован на уровне 256 млн долларов.

По данным НБУ, инвестиции в акционерный капитал (кроме реинвестирования доходов) уменьшились до 834 млн долларов по сравнению с 1,1 млрд долларов за десять месяцев 2019 года, а чистые привлечения по кредитам прямого инвестора - до 219 млн долларов по сравнению с 640 млн долларов за десять месяцев 2019 года.

Ранее РБК-Украина писало о том, что летом 2020 года инвестиции в экономику Украины обвалились на треть.

Также мы сообщали о том, что парламент принял в повторном втором чтении законопроект об "инвестиционных нянях".

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