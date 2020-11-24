ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Инвестиции в экономику Украины обвалились на треть

Киев, Вторник 24 ноября 2020 17:00
Инвестиции в экономику Украины обвалились на треть
Фото: стройка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Падение инвестиций летом даже немного ускорилось

Капитальные инвестиции в экономику Украины за январь-сентябрь 2020 года составили 268 млрд грн. Это на 35,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, снижение инвестиций было зафиксировано во всех отраслях.

Наименьшее падение было в сферах "Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование" - 9,6%, "Финансовая и страховая деятельность" - 10,9%, "Информация и телекоммуникации" - 13,8%.

Падение инвестиций в промышленность составило 38,1%, в сельское хозяйство - 43,4%, в строительство 34,5%.

В "Здравоохранение и предоставление социальной помощи" инвестиции упали на 47,4%, в "Искусство, спорт, развлечения и отдых" - на 67,0%, в "Образование" - на 40,1%.

Инвестиции в экономику Украины обвалились на треть

Напомним, капитальные инвестиции в экономику Украины в первом полугодии 2020 года составили 163,8 млрд грн. Это на 34,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса, который провела Европейская бизнес ассоциация, половина (48%) иностранных инвесторов считают, что инвестиционная привлекательность Украины снижается, 42% не видят существенных изменений. Только 9% опрошенных инвесторов видят улучшения.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика инвестициикапиталГосударственная служба статистики

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь