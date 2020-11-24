Инвестиции в экономику Украины обвалились на треть

Фото: стройка (Виталий Носач, РБК-Украина)

Падение инвестиций летом даже немного ускорилось

Капитальные инвестиции в экономику Украины за январь-сентябрь 2020 года составили 268 млрд грн. Это на 35,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, снижение инвестиций было зафиксировано во всех отраслях.

Наименьшее падение было в сферах "Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование" - 9,6%, "Финансовая и страховая деятельность" - 10,9%, "Информация и телекоммуникации" - 13,8%.

Падение инвестиций в промышленность составило 38,1%, в сельское хозяйство - 43,4%, в строительство 34,5%.

В "Здравоохранение и предоставление социальной помощи" инвестиции упали на 47,4%, в "Искусство, спорт, развлечения и отдых" - на 67,0%, в "Образование" - на 40,1%.

Напомним, капитальные инвестиции в экономику Украины в первом полугодии 2020 года составили 163,8 млрд грн. Это на 34,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса, который провела Европейская бизнес ассоциация, половина (48%) иностранных инвесторов считают, что инвестиционная привлекательность Украины снижается, 42% не видят существенных изменений. Только 9% опрошенных инвесторов видят улучшения.