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Украина может привлечь 35-40 млрд евро на развитие "зеленой" энергетики до 2030, - ДТЭК

Новина українською →
Суббота 28 мая 2022 19:39
Украина может привлечь 35-40 млрд евро на развитие "зеленой" энергетики до 2030, - ДТЭК Фото: Украина может привлечь 35-40 млрд евро на развитие "зеленой" энергетики до 2030 (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Украина может привлечь около 35-40 млрд евро частных инвестиций для реализации программы увеличения мощности возобновляемых источников энергии до 30 ГВт до 2030 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко для Bloomberg.

"Когда мы говорим об этой инициативе 30 ГВт до 2030 года, речь идет не только о строительстве солнечных- и ветроэлектростанций - это также большие инвестиции в системы передачи, в системы хранения энергии. Это, в том числе строительство мощностей по производству зеленого водорода. Согласно нашим оценкам, это будет стоять от 35-40 млрд евро. Но мы говорим о частном капитале", - сообщил глава ДТЭК.

Он отметил, что глобальные энергетические компании проявляют большой интерес к проекту, но для реализации программы нужна также поддержка от западных правительств и международных институций.

"Мы видим огромный интерес от глобальных международных компаний поучаствовать в этом плане и что нам надо - это политические гарантии от наших иностранных партнеров - правительств и институций. Я верю, что частный капитал готов прийти в Украину, но нужны гарантии политических рисков", - сообщил Тимченко.

Напомним, во время Всемирного экономического формула в Давосе ДТЭК презентовал программу 30 до 2030, предусматривающую увеличение мощностей возобновляемой энергетики в Украине с текущих 9 ГВт до 30 ГВт до 2030 года.

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