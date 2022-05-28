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Україна може залучити 35-40 млрд євро на розвиток "зеленої" енергетики до 2030, - ДТЕК

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Субота 28 травня 2022 19:39
Україна може залучити 35-40 млрд євро на розвиток "зеленої" енергетики до 2030, - ДТЕК Фото: Україна може залучити 35-40 млрд євро на розвиток "зеленої" енергетики до 2030 (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Україна може залучити близько 35-40 млрд євро приватних інвестицій для реалізації програми збільшення потужності відновлюваних джерел енергії до 30 ГВт до 2030 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка для Bloomberg.

"Коли ми говоримо про цю ініціативу 30 ГВт до 2030 року, мова йде не тільки про будівництво сонячних - і вітроелектростанцій - це також великі інвестиції в системи передачі, в системи зберігання енергії. Це, в тому числі будівництво потужностей з виробництва зеленого водню. Згідно з нашими оцінками, це буде стояти від 35-40 млрд євро. Але ми говоримо про приватний капітал", - повідомив глава ДТЕК.

Він зазначив, що глобальні енергетичні компанії виявляють великий інтерес до проекту, але для реалізації програми потрібна також підтримка від західних урядів і міжнародних інституцій.

"Ми бачимо величезний інтерес від глобальних міжнародних компаній взяти участь у цьому плані і що нам треба - це політичні гарантії від наших іноземних партнерів - урядів та інституцій. Я вірю, що приватний капітал готовий прийти в Україну, але потрібні гарантії політичних ризиків", - повідомив Тімченко.

Нагадаємо, під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі ДТЕК презентував програму 30 до 2030, що передбачає збільшення потужностей відновлюваної енергетики в Україні з поточних 9 ГВт до 30 ГВт до 2030 року.

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