Украина приветствует решение Совета ЕС о санкциях за строительство Керченского моста

Новости Политика 31.07.2018 - 11:13
Иллюстративное фото (kremlin.ru)
Иллюстративное фото (kremlin.ru)

По словам Климкина, введение санкций является важным предупреждением для бизнеса ЕС "не пойти по той же скользкой дорожке"

Министерство иностранных дел приветствует решение Совета Евросоюза о санкциях в отношении российских компаний, ответственных за строительство Керченского моста. Об этом глава МИД Украины Павел Климкин написал в своем Twitter.

Министр отметил, что введение санкций является важным предупреждением для европейских компаний не пойти по той же скользкой дорожке.

Украина приветствует решение Совета ЕС о санкциях за строительство Керченского моста

"Приветствуем решение Совета ЕС о санкциях в отношении российских компаний, ответственных за строительство Керченского моста. Это также является важным предупреждением для европейского бизнеса не пойти по той же скользкой дорожке", - подчеркнул Климкин.

Кроме того, решение ЕС поприветствовал и глава государства Петр Порошенко.

Украина приветствует решение Совета ЕС о санкциях за строительство Керченского моста

"Приветствую решение Совета Европейского союза о введении санкций против 6 человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста!" - написал президент в своем Twitter.

Напомним, ЕС ввел санкции против шести компаний из Российской Федерации за строительство Крымского моста. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что послы стран Европейского союза одобрили санкции против причастных к строительству Керченского моста. Отметим, украинские власти считают мост серьезной угрозой безопасности Украины.

Евросоюз ввел санкции против компаний РФ за строительство Крымского моста Премьер Италии заявил о невозможности быстрой отмены санкций против России
Теги:  Совет Европы,  Керченский мост,  Санкции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС