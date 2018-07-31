Украина приветствует решение Совета ЕС о санкциях за строительство Керченского моста

По словам Климкина, введение санкций является важным предупреждением для бизнеса ЕС "не пойти по той же скользкой дорожке"

Министерство иностранных дел приветствует решение Совета Евросоюза о санкциях в отношении российских компаний, ответственных за строительство Керченского моста. Об этом глава МИД Украины Павел Климкин написал в своем Twitter.

Министр отметил, что введение санкций является важным предупреждением для европейских компаний не пойти по той же скользкой дорожке.

"Приветствуем решение Совета ЕС о санкциях в отношении российских компаний, ответственных за строительство Керченского моста. Это также является важным предупреждением для европейского бизнеса не пойти по той же скользкой дорожке", - подчеркнул Климкин.

Кроме того, решение ЕС поприветствовал и глава государства Петр Порошенко.

"Приветствую решение Совета Европейского союза о введении санкций против 6 человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста!" - написал президент в своем Twitter.

Напомним, ЕС ввел санкции против шести компаний из Российской Федерации за строительство Крымского моста. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что послы стран Европейского союза одобрили санкции против причастных к строительству Керченского моста. Отметим, украинские власти считают мост серьезной угрозой безопасности Украины.