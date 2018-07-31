Україна вітає рішення Ради ЄС про санкції за будівництво Керченського моста

За словами Клімкіна, введення санкцій є важливим попередженням для бізнесу ЄС "не піти по тій же слизькій доріжці"

Міністерство закордонних справ вітає рішення Ради Євросоюзу про санкції щодо російських компаній, відповідальних за будівництво Керченського моста. Про це глава МЗС України Павло Клімкін написав у своєму Twitter.

Міністр зазначив, що введення санкцій є важливим попередженням для європейських компаній не піти по тій же слизькій доріжці.

"Вітаємо рішення Ради ЄС про санкції щодо російських компаній, відповідальних за будівництво Керченського моста. Це також є важливим попередженням для європейського бізнесу не піти по тій же слизькій доріжці", - підкреслив Клімкін.

Крім того, рішення ЄС привітав і голова держави Петро Порошенко.

"Вітаю рішення Ради Європейського союзу про введення санкцій проти 6 осіб, причетних до незаконного будівництва Керченського мосту!" - написав президент у своєму Twitter.

Нагадаємо, ЄС ввів санкції проти шести компаній з Російської Федерації за будівництво Кримського моста. Відповідне рішення опубліковано в офіційному журналі ЄС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що посли країн Європейського союзу схвалили санкції проти причетних до будівництва Керченського мосту. Відзначимо, українська влада вважає міст серйозною загрозою безпеки України.