Евросоюз ввел санкции против компаний РФ за строительство Крымского моста

Под действие санкций ЕС попали еще шесть российских компаний

Европейский союз ввел санкции против шести компаний из Российской Федерации за строительство Крымского моста. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

Сообщается, что Европейский союз распространил действие своих санкций на ПАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж", которые входят в санкционный список США. Кроме того, под ограничения попали АО "Институт Гипростроймост" (Санкт-Петербург), АО "Судостроительный завод "Залив", ООО "Стройгазмонтаж - Мост" и АО "ВАД".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что послы стран Европейского союза одобрили санкции против причастных к строительству Керченского моста. Отметим, украинские власти считают мост серьезной угрозой безопасности Украины. В частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявлял, что после открытия Крымского моста у Российской Федерации появилась возможность оперативно перебрасывать значительные силы Сухопутных войск в оккупированный Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины.