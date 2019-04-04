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Украина приветствует решение НАТО по сдерживанию России в Черном море

Новости » Политика    04.04.2019 - 21:29
Украина приветствует решение НАТО по сдерживанию России в Черном море
Фото: Иванна климпуш-Цинцадзе (nato.int)

Принятый пакет мер усиливает защиту Украины

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что пакет мер НАТО по сдерживанию РФ в Черном море усилит защиту Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Цинцадзе.

Она подчеркнула, что министры иностранных дел НАТО подтвердили призыв освободить украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

"Приветствуем решение министров иностранных дел НАТО об усилении безопасности в регионе Черного моря. Согласованный пакет мер также усилит защиту Украины. Министры подтвердили призыв к России освободить наших моряков, захваченных в результате открытого жестокого нападения", - написала Цинцадзе.

Украина приветствует решение НАТО по сдерживанию России в Черном мореРБК-Украина писало, что сегодня в НАТО согласовали пакет мер, направленных на сдерживание угроз, которые исходят от России в Черноморском регионе. Поддержка НАТО будет активизироваться в таких направлениях как подготовка военно-морских сил и службы береговой охраны, заходы в порты и проведение учений и обмена информацией.

Напомним, сообщалось, что главы министерств иностранных дел стран НАТО на саммите нато 3-4 апреля в Вашингтоне намерены рассмотреть и одобрить пакет мер, направленных на сдерживания угроз, которые исходят от России в Черноморском регионе.

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