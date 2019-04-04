ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В НАТО согласовали пакет мер по сдерживанию России в Черном море

Новости » Политика    04.04.2019 - 18:25
В НАТО согласовали пакет мер по сдерживанию России в Черном море
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

НАТО будет активизироваться в таких направлениях как подготовка военно-морских сил и службы береговой охраны

В НАТО согласовали пакет мер, направленных на сдерживание угроз, которые исходят от России в Черноморском регионе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает пресс-служба НАТО.

По его словам, поддержка НАТО будет активизироваться в таких направлениях как подготовка военно-морских сил и службы береговой охраны, заходы в порты и проведения учений и обмен информацией.

"Россия применила силу для того, чтоб незаконно аннексировать Крым у Украины и продолжает наращивание военной мощи по всему региону. Мы призываем Россию освободить украинских моряков и корабли , захваченные в прошлом году вблизи Азовского моря. Мы обсудили, что еще можно сделать для укрепления нашей безопасности в Черноморье. Мы согласовали пакет мер по усовершенствованию нашей ситуационной осведомленности и по активизации нашей поддержки как Грузии так и Украине", - сказал Столтенберг.

Напомним, сообщалось, что главы министерств иностранных дел стран НАТО на саммите нато 3-4 апреля в Вашингтоне намерены рассмотреть и одобрить пакет мер, направленных на сдерживание угроз, которые исходят от России в Черноморском регионе.

Сегодня ЕС в очередной раз осудил атаку РФ вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 году и призывал освободить захваченных моряков.

В РФ не видят угроз для "Северного потока-2" из-за Газовой директивы ЕС Венесуэла не исключает прибытия из России новых военных миссий
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины НАТОРоссийская Федерация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь