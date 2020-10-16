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Украина приветствует решение FFA о полетах над Крымом, но небо не откроет

Автор: Дмитрий Левицкий

Украина приветствует решение Федеральной авиационной администрации Департамента транспорта США (FFA) об отмене запрета на полеты гражданских самолетов в украинском воздушном пространстве, в том числе над оккупированным Крымом. Это решение подтверждает, что Украина обеспечила безопасность полетов.

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Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook.

"Данное решение позволит эффективно использовать транспортный потенциал нашего государства и значительно увеличит поступления в государственную казну Украины", - пояснил он.

В то же время в госпредприятии "Украэрорух" подчеркнули, что воздушное пространство над временно оккупированной территорией Крыма будет закрыт до решения Государственной авиационной службы Украины.

Отметим, пролет американских самолетов над Симферополем был запрещен в начале 2014 года, чтобы избежать потенциальной опасности после аннексии Крыма. С середины мая 2016 года FAA запретила летать и над Днепром.

Напомним, согласно решению FFA, разрешение на полеты будет возобновлено с 27 октября. Однако до октября 2021 года был продлен запрет на полеты над Днепром.

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