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Україна вітає рішення FFA щодо польотів над Кримом, але небо не відкриє

Автор: Дмитро Левицький

Україна вітає рішення Федеральної авіаційної адміністрації Департаменту транспорту США (FFA) щодо скасування заборони на польоти цивільних літаків в українському повітряному просторі, в тому числі над окупованим Кримом. Це рішення підтверджує, що Україна забезпечила безпеку польотів.

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Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін на своїй сторінці у Facebook.

"Зазначене рішення дозволить ефективно використати транспортний потенціал нашої держави та значно збільшить надходження до державної скарбниці України", - пояснив він.

Водночас в держпідприємстві "Украерорух" наголосили, що повітряний простір над тимчасово окупованою територією Криму буде закритий до рішення Державної авіаційної служби України.

Зазначимо, проліт американських літаків над Сімферополем було заборонено на початку 2014 року, щоб уникнути потенційної небезпеки після анексії Криму. З середини травня 2016 року FAA заборонила літати й над Дніпром.

Нагадаємо, відповідно до рішення FFA, дозвіл на польоти буде відновлено з 27 жовтня. Однак до жовтня 2021 року було продовжено заборону на польоти над Дніпром.

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