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Украина приветствует намерение канадских депутатов направить наблюдателей на выборы

Новости » Политика    03.07.2019 - 19:45
Украина приветствует намерение канадских депутатов направить наблюдателей на выборы
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Зеленский также поблагодарил членов парламента Канады за участие в миссии наблюдателей на президентских выборах

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил членов парламента Канады за участие в миссии наблюдателей на прошедших президентских выборах в Украине. Об этом он скал во время встречи с членами парламента Канады, представителями группы дружбы с Украиной состоялась 3 июля в Торонто, передает пресс-служба президента.

Он также приветствовал намерение Канады направить такую же миссию на внеочередные парламентские выборы, запланированные на 21 июля.

Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства, встреча Зеленского с членами парламента Канады, представителями группы дружбы с Украиной состоялась 3 июля в Торонто.

Глава государства выразил благодарность за последовательную мощную поддержку Украины со стороны всех политических партий, представленных в канадском парламенте. Также Зеленский отметил активную позицию канадских парламентариев по противодействию российской агрессии и внедрение мощных канадских санкций против РФ. "Хочу поблагодарить парламент Канады за консолидированную поддержку вопросов, касающихся Украины", - сказал президент.

Зеленский выразил надежду на продолжение активных межпарламентских контактов после формирования в новом составе Верховной Рады депутатской группы по связям с Канадой.

Напомним, ранее министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в рамках Третьей конференции по реформам в Украине заявила, что Канада не будет выдавать въездные визы жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые получили российские паспорта. 

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