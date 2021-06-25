Украина приветствовала продление экономических санкций ЕС против России

Украина приветствует решение лидеров Евросоюза продлить санкции против России до 2022 года, которые были введены в 2014-м в связи с оккупацией Крыма. Москва является стороной конфликта на Донбассе и должна неуклонно выполнять минские соглашения.

Об этом в своем Twitter сообщила первый замглавы МИД Украины Эмине Джеппар.

Джеппар подчеркнула, что Россия как сторона конфликта на Донбассе должна неуклонно выполнить минские договоренности. Кроме того, по ее словам, Москва обязана отвести свои войска от границ Украины и вывести их с территории временно оккупированного Крыма.

"Приветствую политическое решение Европейского Совета продлить срок действия экономических санкций в отношении РФ до января 2022 года", - написала она.

Напомним, на саммите ЕС, который прошел в Брюсселе 24-25 июня, лидеры стран Евросоюза продлили до 2022 года экономические санкции против России, которые были введены в 2014-м в связи с оккупацией Крыма.

Отметим, глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о готовности ЕС вводить санкции против России, когда это необходимо.