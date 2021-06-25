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Украина приветствовала продление экономических санкций ЕС против России

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Киев, Пятница 25 июня 2021 20:02
Украина приветствовала продление экономических санкций ЕС против России Фото: первый замглавы МИД Украины Эмине Джеппар (facebook.com/edzhaparova)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина приветствует решение лидеров Евросоюза продлить санкции против России до 2022 года, которые были введены в 2014-м в связи с оккупацией Крыма. Москва является стороной конфликта на Донбассе и должна неуклонно выполнять минские соглашения.

Об этом в своем Twitter сообщила первый замглавы МИД Украины Эмине Джеппар.

"Приветствую политическое решение Европейского Совета продлить срок действия экономических санкций в отношении РФ до января 2022 года", - написала она.

Джеппар подчеркнула, что Россия как сторона конфликта на Донбассе должна неуклонно выполнить минские договоренности. Кроме того, по ее словам, Москва обязана отвести свои войска от границ Украины и вывести их с территории временно оккупированного Крыма.

Напомним, на саммите ЕС, который прошел в Брюсселе 24-25 июня, лидеры стран Евросоюза продлили до 2022 года экономические санкции против России, которые были введены в 2014-м в связи с оккупацией Крыма.

Отметим, глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о готовности ЕС вводить санкции против России, когда это необходимо.

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