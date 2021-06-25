Україна привітала продовження економічних санкцій ЄС проти Росії

Україна вітає рішення лідерів Євросоюзу продовжити санкції проти Росії до 2022 року, які були введені в 2014-му у зв'язку з окупацією Криму. Москва є стороною конфлікту на Донбасі і повинна неухильно виконувати Мінські угоди.

Про це в своєму Twitter повідомила перший заступник голови МЗС України Еміне Джеппар.

Джеппар підкреслила, що Росія як сторона конфлікту на Донбасі повинна неухильно виконати мінські домовленості. Крім того, за її словами, Москва зобов'язана відвести свої війська від кордонів України і вивести їх з території тимчасово окупованого Криму.

"Вітаю політичне рішення Європейської Ради продовжити термін дії економічних санкцій щодо РФ до січня 2022 року", - написала вона.

Нагадаємо, на саміті ЄС, який пройшов у Брюсселі 24-25 червня, лідери країн Євросоюзу продовжили до 2022 року економічні санкції проти Росії, які були введені в 2014-му в зв'язку з окупацією Криму.

Відзначимо, глава Європейської ради Шарль Мішель заявив про готовність ЄС вводити санкції проти Росії, коли це необхідно.