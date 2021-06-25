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Україна привітала продовження економічних санкцій ЄС проти Росії

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Київ, П'ятниця 25 червня 2021 20:02
Україна привітала продовження економічних санкцій ЄС проти Росії Фото: перший заступник голови МЗС України Еміне Джеппар (facebook.com/edzhaparova)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна вітає рішення лідерів Євросоюзу продовжити санкції проти Росії до 2022 року, які були введені в 2014-му у зв'язку з окупацією Криму. Москва є стороною конфлікту на Донбасі і повинна неухильно виконувати Мінські угоди.

Про це в своєму Twitter повідомила перший заступник голови МЗС України Еміне Джеппар.

"Вітаю політичне рішення Європейської Ради продовжити термін дії економічних санкцій щодо РФ до січня 2022 року", - написала вона.

Джеппар підкреслила, що Росія як сторона конфлікту на Донбасі повинна неухильно виконати мінські домовленості. Крім того, за її словами, Москва зобов'язана відвести свої війська від кордонів України і вивести їх з території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, на саміті ЄС, який пройшов у Брюсселі 24-25 червня, лідери країн Євросоюзу продовжили до 2022 року економічні санкції проти Росії, які були введені в 2014-му в зв'язку з окупацією Криму.

Відзначимо, глава Європейської ради Шарль Мішель заявив про готовність ЄС вводити санкції проти Росії, коли це необхідно.

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