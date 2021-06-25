Україна привітала продовження економічних санкцій ЄС проти Росії
Україна вітає рішення лідерів Євросоюзу продовжити санкції проти Росії до 2022 року, які були введені в 2014-му у зв'язку з окупацією Криму. Москва є стороною конфлікту на Донбасі і повинна неухильно виконувати Мінські угоди.
Про це в своєму Twitter повідомила перший заступник голови МЗС України Еміне Джеппар.
"Вітаю політичне рішення Європейської Ради продовжити термін дії економічних санкцій щодо РФ до січня 2022 року", - написала вона.
Джеппар підкреслила, що Росія як сторона конфлікту на Донбасі повинна неухильно виконати мінські домовленості. Крім того, за її словами, Москва зобов'язана відвести свої війська від кордонів України і вивести їх з території тимчасово окупованого Криму.
Нагадаємо, на саміті ЄС, який пройшов у Брюсселі 24-25 червня, лідери країн Євросоюзу продовжили до 2022 року економічні санкції проти Росії, які були введені в 2014-му в зв'язку з окупацією Криму.
Відзначимо, глава Європейської ради Шарль Мішель заявив про готовність ЄС вводити санкції проти Росії, коли це необхідно.